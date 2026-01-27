Un club ruso despidió a su DT por el uso de Inteligencia Artificial para armar su plantel

La Inteligencia Artificial cada vez tiene mayor influencia en la vida cotidiana y en las actividades de todas las personas y, como era de esperarse, el deporte no es la excepción. Sin embargo, en el fútbol ruso un escándalo comenzó a crecer durante las últimas horas respecto al presunto abuso en el uso de esta herramienta por parte del entrenador de un equipo.

Resulta que durante una entrevista con un medio ruso, Andrei Orlov, ex director general del Sochi F.C., acusó al español Robert Moreno, quien hasta hace cuatro meses era el director técnico del equipo y dirigió a la selección de España en 2019, de haber abusado del uso del ChatGPT para el armado del equipo y la búsqueda de refuerzos, una de las principales razones por las que desde el club decidieron interrumpir el vínculo con el DT.

Si bien en un principio Orlov se mostró abierto al uso de la I.A. como una herramienta, rápidamente explicó que "para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales, ya que la usaba para el armado del plantel y del equipo" y contó una sorprendente anécdota.

Según explicó el ex directivo, durante la preparación de un extenso viaje hacia Jabárovsk, la IA le sugirió al ex ayudante de Luis Enrique que sus dirigidos estuviesen 28 horas sin dormir, para así poder adaptarse al recorrido y al horario.

Ante esta situación, Orlov dijo: "Le pregunté: 'Robert, todo está genial, pero ¿cuándo dormirán los chicos?'. Moreno introdujo nuevos parámetros y la presentación se actualizó y corrigió el error. Al final, seguimos el programa creado por ChatGPT".

Finalmente, el ruso de 41 años habló sobre la elección de Artur Shushenachev, quien estaba en la disputa entre otros dos nombres, como refuerzo y reconoció: "El verano pasado, buscábamos un delantero y elegíamos entre Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev. Queríamos dos. Debido a la marcha de Guarirapa, fichamos a tres. Moreno introdujo los datos de Pisarsky, Meleshin y Shushenachev de Wyscout en ChatGPT. Shushenachev se alzó como el mejor jugador según GPT y lo fichamos".

La defensa del entrenador

Tras esta acusación, Moreno no tardó en responder. Durante una entrevista con el diario La Razón, el DT de 48 años dijo: "Nunca he utilizado ChatGPT para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico, utilizamos herramientas de análisis para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas son siempre del entrenador y su staff".

"Un chat no prepara mis partidos ni elige jugadores. En el fútbol moderno usamos herramientas de análisis (vídeo, datos y plataformas de scouting), pero las decisiones deportivas —quién juega, cómo entrenamos y qué perfiles necesitamos— las toma siempre el cuerpo técnico con criterio profesional", explicó.

Finalmente, el entrenador español habló sobre la polémica llegada del refuerzo y cerró diciendo: "Sobre el delantero mencionado: presentarlo como una elección de algoritmo no es justo. Su incorporación fue un proceso del club, liderado por la dirección deportiva y validado deportivamente por el entrenador; además, marcó en Copa y tuvo un período de lesión que condicionó su continuidad".

El paso de Moreno por el Sochi F.C.

En este año y medio con el club, el DT español que fue asistente en el Barcelona dirigió un total de 62 partidos, de los cuales 22 terminaron en victoria, 17 en empate y los restantes 23 en derrota. Así, el ex Barcelona dejó el club luego de una pésima racha de 14 partidos sin ganar.

Olé