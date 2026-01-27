Boca llegó a un acuerdo con Estudiantes y Santiago Ascacibar será jugador “xeneize”

Boca Juniors cerró un acuerdo con Estudiantes de La Plata para incorporar a Santiago Ascacibar, quien se convertirá en el segundo refuerzo del club en el actual mercado de pases. Tras varias negociaciones, las partes alcanzaron un entendimiento.

La llegada del mediocampista se destrabó luego de que el “Xeneize” mejorara su propuesta inicial para adquirir el 80% del pase del futbolista.

Si bien aún no se informaron cifras oficiales, trascendió que la operación rondaría los 4 millones de dólares. El acuerdo incluye que el jugador resigna el 15% de lo que le correspondía y contempla una deuda pendiente del club platense.

La negociación tomó carácter prioritario tras la lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, quien deberá ser operado. Boca ya venía en la búsqueda de un volante dinámico, con llegada al área y mayor presencia ofensiva en el mediocampo, necesidad que se profundizó con esa baja.

Tras el último partido de Estudiantes, el viernes pasado ante Independiente, Ascacibar fue titular y se lo vio visiblemente emocionado al finalizar el encuentro.

En paralelo, Boca y Estudiantes también avanzaron en una transferencia cruzada por Brian Aguirre. El futbolista dejará el Xeneize a préstamo, con opción de compra por un alto porcentaje de la ficha, ante la inminente salida de Edwin Cetré del equipo platense.

Con información de TyC Sports.