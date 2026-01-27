Cierre de la empresa Alal: alerta de la Unión Industrial de Corrientes

La Unión Industrial de Corrientes (UIC) manifestó su profunda preocupación ante el cierre de la empresa textil Emilio Alal, que contaba con sedes productivas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco). La firma, con una trayectoria cercana a los cien años, forma parte del entramado industrial histórico de la región.

Una empresa con casi un siglo de trayectoria

Desde la entidad industrial destacaron que Emilio Alal fue reconocida por la eficiencia de su estructura productiva, la inversión en tecnología, la calidad de su capital humano y un profundo conocimiento del mercado construido a lo largo de décadas de trabajo sostenido.

En el comunicado, la UIC señaló que los directivos de la empresa agotaron todas las instancias posibles para sostener la actividad, aunque finalmente se vieron obligados a tomar la decisión del cierre.

El impacto del “costo argentino”

Según indicó la Unión Industrial, la situación se inscribe en lo que denominaron como “costo argentino”, vinculado a los vaivenes de las políticas económicas, las dificultades en materia de infraestructura, la elevada carga impositiva en los distintos niveles del Estado y otros factores que afectan la competitividad de la industria nacional.

La entidad advirtió que estos condicionantes no son exclusivos del sector textil y podrían impactar en otros rubros productivos.

Pérdida de fuentes de trabajo y efecto social

El cierre de la empresa implica la pérdida de aproximadamente 250 puestos de trabajo, con un fuerte impacto social para los trabajadores, sus familias y las comunidades de Goya y Villa Ángela.

En ese sentido, la UIC remarcó que en el interior del país el trabajo industrial no solo genera empleo directo, sino que constituye un factor clave para el desarrollo, la cohesión social y el arraigo, considerados pilares para el crecimiento sostenido de las regiones.

Llamado a evitar nuevos cierres industriales

Desde la organización consideraron imprescindible abordar esta situación con la mayor seriedad y dedicación, tanto por su impacto social directo como por las consecuencias sobre la cadena productiva.

Asimismo, señalaron que este hecho debe interpretarse como un llamado de atención para evitar que situaciones similares se repliquen en otras industrias, especialmente en sectores estratégicos y eficientes.

Pedido de diálogo y políticas de competitividad

La Unión Industrial de Corrientes instó a promover ámbitos de diálogo y entendimiento que permitan construir condiciones de competitividad sostenibles, orientadas a la continuidad y al desarrollo de la industria nacional.

Finalmente, remarcaron la importancia de impulsar políticas que fomenten el valor agregado, el comercio regional y la inserción en los mercados internacionales, en beneficio del conjunto de la sociedad.

El comunicado lleva la firma del presidente de la UIC, Juan Manzolillo, y del secretario Juan Tarragó, quienes expresaron el acompañamiento de la entidad a la empresa asociada en este difícil momento.