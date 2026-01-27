La Federación Empresarial de Corrientes alertó por el cierre de la histórica textil Alal

La Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) expresó su preocupación por el cierre definitivo de la empresa textil Emilio Alal, una PyME con más de 100 años de trayectoria en la industria regional, cuya salida del mercado dejó sin empleo directo a más de 260 trabajadores en la ciudad de Goya y en Villa Ángela, Chaco.

Impacto social y productivo

A través de un comunicado, la entidad empresaria advirtió que la desaparición de la firma no solo afecta a los trabajadores de las plantas productivas, sino también a numerosos empleos indirectos vinculados a la cadena productiva local, lo que profundiza el impacto socioeconómico en ambas comunidades.

Desde Fecorr señalaron que el cierre de Alal genera consecuencias que trascienden el ámbito laboral y repercuten en la actividad económica regional, especialmente en localidades donde la empresa tuvo un rol histórico en la generación de empleo.

Crisis del sector textil

La Federación indicó que la situación de la empresa textil es reflejo de la crisis que atraviesa el sector manufacturero nacional y, en particular, la industria textil, que enfrenta crecientes dificultades para sostener la producción y el empleo.

En ese marco, remarcaron que la salida de una PyME centenaria evidencia las problemáticas estructurales que afectan a la actividad industrial y su continuidad en el interior del país.

Solidaridad con los trabajadores

Fecorr manifestó su solidaridad con los trabajadores despedidos, sus familias y con la comunidad de Goya, que afronta un escenario complejo desde el punto de vista económico y social.

Además, destacó el compromiso y la labor de quienes durante décadas contribuyeron al desarrollo productivo de la región.

Compromiso con el desarrollo industrial

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con el desarrollo económico sostenible, la defensa del empleo y la necesidad de generar condiciones que permitan sostener y fortalecer la actividad industrial en la provincia de Corrientes.