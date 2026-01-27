Corrientes: fue sorprendido mientras huía con un elemento de dudosa procedencia

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien llevaba consigo un elemento de dudosa procedencia.

El operativo se realizó por personal del Destacamento San Marcos, quienes realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Roque Pérez y 175.

En el lugar, los efectivos divisaron a un hombre corriendo, quien llevaba a cuestas un lavadero de baño.

Es así que se produjo la detención e identificación de un hombre mayor de edad, que no pudo justificar la propiedad de lo que cargaba, que además fue secuestrado de manera preventiva.

El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.

