Santa Ana lanzó el XI Festival Provincial del Mango con entrada libre y gratuita

Este martes, en el Salón Verde de Casa de Gobierno, se presentó oficialmente el XI Festival Provincial del Mango, que se realizará los días viernes 30 y sábado 31 de enero en el Polideportivo municipal de Santa Ana de los Guácaras.

El evento contará con espectáculos musicales, paseo de emprendedores y artesanos, además de una variada propuesta gastronómica, con acceso libre y gratuito.

La localidad de Santa Ana de los Guácaras se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad de Corrientes e incluye también al Ingenio Primer Correntino, Arroyo Pelón y zonas aledañas.

Una propuesta cultural y turística

El festival se enmarca en las celebraciones por los 288 años de historia de Santa Ana, que destaca su identidad cultural, las tradiciones locales y el legado de los pueblos originarios y de quienes forjaron el desarrollo de la comunidad.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de actividades pensadas para toda la familia, en un espacio abierto que busca consolidarse como una propuesta turística dentro del calendario provincial.

Apuesta al desarrollo turístico

El ministro de Turismo de la provincia, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el crecimiento de las fiestas populares en el interior correntino. “En estos primeros meses de gestión me ha tocado acompañar a intendentes en lanzamiento de fiestas de distintos municipios que van cobrando fuerza, y que empiezan a tener una notoriedad importante para el desarrollo económico de cada una de las regiones de la provincia”, expresó.

El funcionario invitó a turistas y vecinos a participar del evento y remarcó la importancia de fortalecer el trabajo turístico. “Tenemos como cuenta pendiente elevar más la vara del trabajo, de dotar de información y tecnología sin invadir esa belleza natural e histórica que tiene el pueblo, para que el turista se vuelva con ganas de conocer más toda esa riqueza que tiene Santa Ana para mostrar”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el objetivo del Ministerio es que “Santa Ana sea una parada obligada para el turista que llega al Gran Corrientes”, de manera que la actividad genere beneficios para toda la comunidad.

El rol del municipio

La intendente de Santa Ana, Silvana Almirón, aseguró que el Festival Provincial del Mango “es tan anhelado y esperado cada año” por la comunidad. Además, valoró el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés, que permite sostener y ampliar la propuesta turística.

“La fiesta ha ido creciendo cada año porque venimos trabajando con fuerza para posicionar a nuestra localidad como un lugar turístico. El turismo es una industria que nos abre puertas y visibiliza a nuestro pueblo”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el evento está pensado para familias y grupos de amigos, con degustaciones gastronómicas y la participación de productores y emprendedores locales.

Programación artística

El viernes 30 de enero, además de la elección de la soberana 2026, subirán al escenario Manantial, Sebastián y Joaquín Cabrera, G-Latina y Los Vecinos.

El sábado 31 se presentarán Los Reales, Los Chaque Che y Acento, entre otros artistas. Ambas jornadas comenzarán a las 21.