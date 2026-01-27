Emprendedores vendieron más de $45 millones durante la Fiesta Nacional del Chamamé

Un informe destacó el impacto positivo que tuvo la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé en las ventas de artesanos y emprendedores que participaron durante las diez noches del evento en los alrededores del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Acompañamiento estatal a la economía social

La presencia de emprendedores correntinos volvió a formar parte de la vidriera cultural que representa la Fiesta Nacional del Chamamé.

En ese marco, el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de José Irigoyen, y de la Dirección de Comercialización de la Economía Social, encabezada por Débora Galarza Alcaraz, generó un espacio para que artesanos y emprendedores pudieran ofrecer sus producciones durante el festival.

La iniciativa contó además con el acompañamiento del Instituto de Cultura de Corrientes, en el marco de una política de fortalecimiento del trabajo local y del desarrollo de la economía social.

Informe de ventas durante las diez noches

Según el relevamiento realizado, las ventas totales de los emprendedores durante las diez noches del festival alcanzaron los $45.080.000, distribuidos de la siguiente manera:

Artesanos dentro del predio: $20.519.000

Artesanos fuera del predio: $7.339.000

Emprendedores gastronómicos fuera del predio: $17.222.000

Ubicación del paseo de emprendedores

El paseo de artesanos estuvo emplazado tanto fuera del anfiteatro, sobre calle Patagonia esquina Sarmiento, como dentro del predio del Cocomarola.

Desde distintos puntos del entorno se podían observar los gazebos donde se exhibían las producciones, que estuvieron disponibles durante todas las jornadas del festival.

Más de treinta expositores y variedad de rubros

Más de treinta expositores, pertenecientes a distintos rubros, participaron del espacio de comercialización. Entre los productos ofrecidos se encontraron artículos de talabartería, trabajos en madera, tejidos, artesanías en porcelana, serigrafía, cuchillería, entre otros.

La convocatoria y coordinación de los emprendedores estuvo a cargo de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, a través del área de Comercialización, con el objetivo de fortalecer la visibilidad y las oportunidades de venta para los productores locales en uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.