Juan Pablo Valdés recibió a Ignacio Espínola Serial, el joven campeón de Taekwondo

En una audiencia realizada este martes en su despacho de Casa de Gobierno, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dio la bienvenida al taekwondista Ignacio Espínola Serial.

El deportista correntino, que con solo 17 años se convirtió en una de las grandes promesas de la disciplina a nivel nacional, fue recibido tras un año de éxitos deportivos que lo posicionaron en la élite del deporte argentino.

Durante la reunión, de la que también participó el secretario de Deportes, Jorge Terrile, el mandatario provincial destacó la trayectoria del joven, quien en diciembre pasado fue distinguido con el prestigioso Olimpia de Plata en Taekwondo en La Usina del Arte, además de haber alcanzado el título de campeón panamericano en Asunción 2025.

“Nos llena de orgullo conocer a este joven deportista correntino. Creemos en el futuro y acompañamos el talento y el esfuerzo de nuestros jóvenes”, expresó Valdés tras el encuentro, subrayando la importancia de sostener políticas públicas que incentiven el desarrollo de atletas de alto rendimiento en la provincia.

Desafíos internacionales para el 2026

Espínola Serial atraviesa actualmente un periodo de preparación intensiva, consolidado como uno de los referentes de su categoría. Tras los logros obtenidos en la temporada pasada, el deportista tiene la mirada puesta en dos competencias fundamentales para su carrera profesional:

Juegos Sudamericanos: Se desarrollarán en la provincia de Santa Fe.

Panamericano Absoluto de Taekwondo: Tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil, donde buscará revalidar su dominio continental.

El apoyo del Gobierno provincial resulta clave en esta etapa de su carrera, ya que el taekwondista representa no solo a Corrientes, sino a la delegación argentina en escenarios internacionales. El encuentro en Casa de Gobierno simboliza un respaldo institucional a la constancia y el profesionalismo que el joven viene demostrando en cada tatami que pisa.