Con un golazo de Di María, Rosario Central se impuso ante Racing

Racing cayó ante Rosario Central 2-1 en el Cilindro, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El conjunto rosarino contó con una gran actuación de Ángel Di María que marcó un golazo.

El arranque fue muy cortado y con poco juego, condicionado por el muy mal estado del campo. Los primeros minutos abundaron las infracciones y las interrupciones. La más clara fue para Rosario Central: Campaz probó de zurda desde afuera, con un remate rasante que exigió abajo al arquero, tras una asistencia de cabeza de Ángel Di María.

Si bien Racing tuvo una chance clara con Nardoni, Rosario Central fue más eficaz y golpeó primero. A los 24 minutos, Ángel Di María marcó un golazo de tres dedos para abrir el marcador en el Cilindro: el campeón del mundo apareció en el área y definió de zurda, con precisión, luego de una asistencia de Vicente Pizarro, para el 1-0 del Canalla.

Luego, en otra acción de alto vuelo de Di María, el rosarino encabezó el avance y abrió para Campaz, que aceleró el contraataque y asistió a Alejo Véliz. A los 35 minutos, el delantero definió de derecha, para estirar la ventaja y poner el 2-0 de Rosario Central en el Cilindro.

Luego, Racing fue con más empuje que claridad y se llevó por delante a Central con lo que tenía. A los 38 minutos, Maravilla Martínez contó con la más clara de la Academia, pero Ledesma respondió muy bien para sostener la ventaja visitante.

Sin embargo, en el cierre del primer tiempo, ya en tiempo de descuento, Solari metió un centro preciso y Maravilla apareció en el área para facturar, descontar el 2-1 y mantener a Racing con vida de cara al complemento.

El segundo tiempo arrancó intenso y friccionado, con muchas faltas y poco espacio para jugar. Racing salió decidido a buscar el empate y probó seguido desde media distancia, con Matko Miljevic como protagonista: el mediocampista exigió en un par de ocasiones a Ledesma.

Rosario Central respondió con alguna llegada aislada, como el intento de Véliz tras un tiro de esquina, y apostó a cortar el ritmo con infracciones. Ángel Di María vio la amarilla, en un tramo caliente del partido. Con el correr de los minutos llegaron los cambios: Conechny ingresó en Racing para darle frescura al ataque, mientras que Almirón movió piezas con Soto, Navarro y Copetti en un complemento que se jugó más con intensidad que con fluidez.

La Academia volvió a arrimarse con peligro y dejó en claro que iba a ir por el empate. Primero, Santiago Solari tuvo una chance, pero su remate fue bloqueado, y enseguida Matko Miljevic probó desde afuera con un disparo que se fue apenas desviado, muy cerca del palo derecho.

Con el envión ofensivo, Gustavo Costas movió el banco y mandó a la cancha dos cambios ofensivos: Baltasar Rodríguez y Matías Zaracho ingresaron a los 71 minutos, en lugar de Nazareno Colombo y Juan Nardoni, para cargar el ataque y buscar decididamente el empate.

En el tramo final, Racing estuvo muy cerca del empate y lo tuvo dos veces en la misma secuencia. A los 83 minutos, tras un remate de Baltasar Rodríguez que tapó Ledesma, Matko Miljevic tomó el rebote y probó de zurda desde afuera, pero su disparo se fue alto y desviado.

En el cierre, Rosario Central contó con chances para liquidarlo de contra, pero no estuvo fino en la definición y dejó con vida a Racing. El local, por su parte, empujó más con corazón que con fútbol, abusó de los pelotazos y fue perdiendo claridad con el correr de los minutos. Así, no logró llegar al empate y terminó sufriendo su segunda derrota en dos partidos en el torneo, pese a la reacción y las situaciones generadas en el complemento.

Espn