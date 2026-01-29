River le ganó a Gimnasia y recuperó la confianza en El Monumental

River Plate consiguió un triunfo por 2-0 ante Gimnasia en el estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura. El goleador fue Juan Fernando Quintero, quien abrió el marcador con un tiro libre al cierre del primer tiempo y selló la victoria en el inicio del complemento.

El partido comenzó a definirse temprano, luego de que el jugador de Gimnasia, Manuel Panaro, recibiera la tarjeta roja a los 10 minutos. Esto condicionó el posicionamiento en campo rival del “Lobo”, que no pudo sostener el empate ante un River que siempre fue a buscar la victoria.

Con este resultado, el “Millonario” ganó sus dos partidos del Apertura y mostró signos de recuperación en su juego como local, tras un 2025 complicado. Marcelo Gallardo deberá ajustar su equipo, aun sin contar con Marcos Acuña, mientras jugadores como Gonzalo Montiel se destacan a diferencia de la temporada pasada.

El próximo desafío de River será el domingo ante Rosario Central, un encuentro que servirá para medir la continuidad del rendimiento mostrado en las primeras fechas del campeonato.