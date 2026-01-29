Corrientes: mientras se investigaba un robo, encontraron una plantación de marihuana

Un operativo en la localidad de Mocoretá realizado el miércoles tras un robo a mano armada concluyó además con el secuestro de varias plantas de marihuana, informó la Policía de Corrientes.

Efectivos de la Comisaría Primera de Mocoretá junto a la Brigada de Investigaciones, la Dirección General de Delitos Complejos, realizaron una serie de allanamientos en domicilios de la localidad luego de una gran tarea investigativa.

El hecho

Días atrás se había registrado un robo a mano armada con lesiones leves, lo cual fue el inicio de la investigación que involucró a varias dependencias policiales.

Es así que se solicitaron órdenes judiciales de allanamiento en domicilios de la zona en busca de los implicados en el caso de robo.

Durante uno de los procedimientos se secuestraron prendas de vestir, armas y teléfonos celulares, elementos de interés para la causa.

Plantación ilegal

Además, en otro domicilio allanado como producto de la investigación, los efectivos encontraron un cultivo ilegal de marihuana que era resguardado y cuidado en un vivero improvisado.

En total, se secuestraron 14 plantas, procediendo con el protocolo correspondiente al caso.

Detenciones y vinculaciones

Durante este procedimiento se detuvo a una persona que estaba incumpliendo una orden judicial.

En tanto que otro está vinculado al robo de la familia Tagliapietra, a principios de enero, cuyo caso conmocionó a la comunidad de Mocoretá.

Los detenidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia, y trasladados a la dependencia mencionada donde se realizaron las diligencias de rigor.

Con información de Portal Corrientes