¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

básquet adaptado radar meteorológico Club Pingüinos
básquet adaptado radar meteorológico Club Pingüinos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Mocoretá

Corrientes: mientras se investigaba un robo, encontraron una plantación de marihuana

Luego de registrarse un robo a mano armada, se iniciaron tareas investigativas que concluyeron con allanamientos en varios domicilios. Los detenidos están implicados en otros casos. Además, se secuestraron 14 plantas de marihuana de un vivero improvisado.

Por El Litoral

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 08:25

Un operativo en la localidad de Mocoretá realizado el miércoles tras un robo a mano armada concluyó además con el secuestro de varias plantas de marihuana, informó la Policía de Corrientes.

Efectivos de la Comisaría Primera de Mocoretá junto a la Brigada de Investigaciones, la Dirección General de Delitos Complejos, realizaron una serie de allanamientos en domicilios de la localidad luego de una gran tarea investigativa.

El hecho

Días atrás se había registrado un robo a mano armada con lesiones leves, lo cual fue el inicio de la investigación que involucró a varias dependencias policiales.

Es así que se solicitaron órdenes judiciales de allanamiento en domicilios de la zona en busca de los implicados en el caso de robo.

Durante uno de los procedimientos se secuestraron prendas de vestir, armas y teléfonos celulares, elementos de interés para la causa.

Plantación ilegal

Además, en otro domicilio allanado como producto de la investigación, los efectivos encontraron un cultivo ilegal de marihuana que era resguardado y cuidado en un vivero improvisado.

En total, se secuestraron 14 plantas, procediendo con el protocolo correspondiente al caso.

Detenciones y vinculaciones

Durante este procedimiento se detuvo a una persona que estaba incumpliendo una orden judicial.

En tanto que otro está vinculado al robo de la familia Tagliapietra, a principios de enero, cuyo caso conmocionó a la comunidad de Mocoretá.

Los detenidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia, y trasladados a la dependencia mencionada donde se realizaron las diligencias de rigor.

Con información de Portal Corrientes

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD