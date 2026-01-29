Sesiones Extraordinarias: el Gobierno define los temas que quiere tratar en el Congreso

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este jueves a las 12 con el objetivo de cerrar la agenda legislativa que el oficialismo impulsará durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. El encuentro estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según trascendió, la reunión fue adelantada, ya que inicialmente estaba prevista para la semana próxima. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participará de manera virtual. La mesa política está compuesta además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

En un encuentro previo realizado a comienzos de esta semana, el oficialismo había definido que el eje de las extraordinarias estuviera puesto en la reforma laboral y en los cambios a la Ley Penal Juvenil, con la intención de avanzar en una baja de la edad de imputabilidad.

En tanto, Bullrich reúnió este miércoles a los titulares de las bancadas dialoguistas. Según pudo saber TN, la reunión fue con los presidentes de bloques que representan a los 44 senadores no kirchneristas.

El PRO no pudo participar, pero hizo llegar sus inquietudes, señalaron desde el bloque a TN. Según pudo saber este medio, quedaron en hacer una nueva reunión el martes a las 15.

Una vez finalizada la reunión, Bullrich aseguró que “está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral, aunque reconoció reclamos de algunos senadores. Además, agregó que hubo un diálogo “muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles”.

También podría ser parte del temario la modificación de la Ley de Glaciares; y en los últimos días ganó terreno la Emergencia Ígnea en la Patagonia. Bullrich adelantó este miércoles que podría incluirse en el debate del Congreso la discusión por los incendios en el sur del país.

Este proyecto pedido por los mandatarios podría ser moneda de cambio para los votos que necesita el Ejecutivo para aprobar la reforma laboral.

El Congreso ya cuenta con varias propuestas de diferentes sectores políticos que expresaron su preocupación por la situación de catástrofe en la Patagonia, pero en las últimas horas, uno de los aliados fundamentales del Gobierno, el PRO salió a respaldar el reclamo de los mandatarios provinciales.

“Apoyo el pedido de Nacho Torres y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional”, dijo el expresidente y jefe del partido amarillo, Mauricio Macri.

En esa misma línea, Macri insistió: “En estos incendios ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural. La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965. Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”.

El pedido de Chubut

El gobernador Torres pidió que el Congreso, en sesiones extraordinarias, incorpore la figura de ecocidio al Código Penal e imponga penas severas para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional.

El planteo es el respaldo al proyecto de ley ya presentado en el Senado por la legisladora Edith Terenzi (Despierta Chubut) y apunta a que las sanciones reflejen el daño ambiental causado.

Terenzi presentó la iniciativa en octubre y el objetivo es tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación.

La legisladora explicó que el “ecocidio es el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

