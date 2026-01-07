Mundial 2026: en qué ciudad se alojará y dónde entrenará la Selección Argentina

A menos de seis meses del comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina avanza con definiciones clave de su planificación y evalúa a la ciudad de Kansas como posible base y centro de entrenamiento durante la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La AFA y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tienen en carpeta radicarse en Kansas y desde allí trasladarse a las distintas sedes donde el equipo deba jugar, incluso una vez superada la fase de grupos.

En el marco del Grupo J, el seleccionado argentino tiene programado un partido en Kansas, frente a Argelia, y dos en Dallas, ante Austria y Jordania. En caso de finalizar primero en su zona, el recorrido posterior incluiría ciudades como Miami, Atlanta y el área de New York/New Jersey.

Como centro de entrenamiento, la principal opción es el predio del Sporting Kansas City, club que compite en la MLS. También se analiza como alternativa el complejo del Kansas City Current, equipo femenino que milita en la NWSL, la máxima categoría de ese país.

Ambas instalaciones cuentan con infraestructura de primer nivel, un aspecto valorado por el cuerpo técnico. A esto se suma la tranquilidad de la ciudad, considerada un punto a favor para el alojamiento y la concentración del plantel durante el torneo.

La planificación preliminar indica que la Selección iniciaría su concentración el 1 de junio, ya con la lista definitiva de convocados. Desde Kansas, además, el equipo viajaría para disputar los últimos amistosos preparatorios ante México y Honduras, antes del inicio del Mundial.

Con información de TyC Sports.