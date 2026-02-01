Corrientes: refuerzan la seguridad por evento cultural en Ituzaingó

La Policía de Corrientes dispuso un amplio operativo de seguridad para el 4º Evento Capital Provincial de los Bienes Intangibles 2026, que se realizará este lunes 2 de febrero en la Costanera de Ituzaingó, frente a la represa Yacyretá, ante la previsión de una concurrencia masiva de público.

El dispositivo fue organizado por el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional VI Ituzaingó, las comisarías de distrito, y la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica.

Operativo antes, durante y después del evento

El Plan de Seguridad se implementará en las instancias previas, durante el desarrollo y tras la finalización del evento. La estrategia contempla una distribución específica de recursos humanos y materiales, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público, la comisión de delitos y garantizar la seguridad vial.

Asimismo, se prevé la intervención policial ante cualquier situación que lo requiera, para asegurar que la jornada se desarrolle con normalidad.

Coordinación interinstitucional

El operativo incluye la articulación con los organizadores del evento, autoridades municipales, bomberos y el hospital local, entre otros organismos, para brindar una respuesta integral ante cualquier eventualidad.

Controles y advertencias en accesos a la ciudad

Teniendo en cuenta la alta afluencia de personas esperada, se dispusieron controles policiales en los distintos accesos a la ciudad de Ituzaingó.

En esos puntos, se advertirá a los conductores sobre el desarrollo del evento para que adopten las precauciones necesarias al circular por la zona.

Corredor sanitario y asistencia médica

Dentro del dispositivo se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante toda la jornada.

El objetivo es garantizar una respuesta inmediata y un traslado rápido y seguro hacia los centros de salud ante cualquier emergencia.

Recomendaciones al público

Desde la organización se solicitó la colaboración de quienes transiten por el área y, especialmente, de las personas que asistan al evento, para que respeten las indicaciones del personal de seguridad y de los organizadores, a fin de preservar el orden y la seguridad pública.