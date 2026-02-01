Corrientes: recuperaron una motocileta que fue robada momentos antes

La Policía de Corrientes informó que este domingo recuperó una motocicleta que fue robada en ciudad Capital, tras un rápido operativo.

El hecho se registró en la madrugada de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría VII Urbana, tomaron conocimiento del robo de una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110 cc.

Por tal motivo se desplegó un operativo de investigación y rastrillaje por la zona donde ocurrió el robo. El resultado fue positivo, pues a los pocos minutos se halló al rodado abandonado en inmediaciones de la zona conocida como la Tosquera.

El vehículo recuperado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la mencionada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.

