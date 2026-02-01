Luciano Castro quiere recuperar a Griselda Siciliani: qué dice el pasacalle que mandó a poner en la puerta de su casa

Luciano Castro no da el brazo a torcer y ya empezó el operativo para recuperar a Griselda Siciliani. La actriz decidió ponerle fin a romance luego de que se filtrara un audio que él le mandó a Sarah Borell, cuando estuvo en España por trabajo.
Luego de eso se conocieron otras actitudes sospechosas, mujeres que salieron a hablar, y Griselda le puso punto final a la novela. Este viernes 30, su otra expareja, Sabrina Rojas, dijo que seguramente van a volver porque él lo va a intentar.
Casualidad o no, eso ya empezó. Pepe Ochoa contó que Castro le mandó a poner un pasacalles en la puerta de la casa de Siciliani. Algunos lo toman como un gesto de amor, otros como un nuevo papelón del actor.
“Lo vine a comprobar porque me comentaron que Luciano Castro está desesperado para reconquistar a Griselda Siciliani, y le mandó a poner en la puerta de su casa un pasacalles”, destacó en panelista de LAM.
Fuente: Pronto