Boca Unidos sumó un defensor que se inició en Unión de Santa Fe

Boca Unidos avanza con el armado de su plantel y sumó su séptima cara nueva para el Federal A 2026. La última incorporación es un defensor que quedó libre de Unión de Santa Fe y viene con un pasado reciente en la tercera categoría del fútbol nacional.

El santafesino Lisandro Ramírez (20 años) es la flamante incorporación del Aurirrojo. Llega a Corrientes al quedar libre en el Tatengue, entidad donde se inició dentro del profesionalismo.

Durante la temporada 2025, Ramírez militó en el Círculo Deportivo Otamendi en el Federal A. Regresó a Unión, quedó libre y ahora selló su ingreso a Boca Unidos.

La entidad correntina comenzó su preparación para el Federal A 2026 el pasado jueves. Para el nuevo proyecto llegaron Luis Ojeda (arquero), Pablo Moreyra (marcador central), Julián Fuyana (marcador central), Bryan Mendoza (lateral-extremo), Lautaro Ludueña (volante ofensivo), Cristian Chávez (delantero) y el mencionado Ramírez.

Además, se concretó el regreso del arquero Federico Quijano, los volantes Gustavo Mbombaj y Martin Ojeda y el delantero Saúl Abecasis. En tanto que siguen de la pasada temporada: Ataliva Schweizer, Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Alejandro Leani.

El Federal A 2026 comenzará a mediados de marzo con la participación de 37 clubes, de los cuáles quedan por definir los nombres de los 4 que llegarán desde el Regional.