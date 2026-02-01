¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FEDERAL A

Boca Unidos sumó un defensor que se inició en Unión de Santa Fe

La entidad correntina incorporó un jugador de 20 años que viene de jugar en el Federal A.

Por El Litoral

Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 17:08

Boca Unidos avanza con el armado de su plantel y sumó su séptima cara nueva para el Federal A 2026. La última incorporación es un defensor que quedó libre de Unión de Santa Fe y viene con un pasado reciente en la tercera categoría del fútbol nacional.

El santafesino Lisandro Ramírez (20 años) es la flamante incorporación del Aurirrojo. Llega a Corrientes al quedar libre en el Tatengue, entidad donde se inició dentro del profesionalismo.

Durante la temporada 2025, Ramírez militó en el Círculo Deportivo Otamendi en el Federal A. Regresó a Unión, quedó libre y ahora selló su ingreso a Boca Unidos.

La entidad correntina comenzó su preparación para el Federal A 2026 el pasado jueves. Para el nuevo proyecto llegaron Luis Ojeda (arquero), Pablo Moreyra (marcador central), Julián Fuyana (marcador central), Bryan Mendoza (lateral-extremo), Lautaro Ludueña (volante ofensivo), Cristian Chávez (delantero) y el mencionado Ramírez.

Además, se concretó el regreso del arquero Federico Quijano, los volantes Gustavo Mbombaj y Martin Ojeda y el delantero Saúl Abecasis. En tanto que siguen de la pasada temporada: Ataliva Schweizer, Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Alejandro Leani.

El Federal A 2026 comenzará a mediados de marzo con la participación de 37 clubes, de los cuáles quedan por definir los nombres de los 4 que llegarán desde el Regional.

 

