SR. RODOLFO LUIS PELLEGRINO

Por El Litoral

Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 00:00

SR. RODOLFO LUIS PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 30/01/2026. Su hermana María del Carmen Pellegrino, sus sobrinos: Carlos Federico y María Florencia, sus sobrinos nietos: Agustin y Sol Gaita, Joaquina y Luciano Gómez de la Fuente; participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración al Santísimo.

RODOLFO LUIS PELLEGRINO

Q.E.P.D.

Falleció el 30/01/2026. Sus primos hermanos Rogelio, Marcelo, María Susana y María Luisa, participan con entrañable pesar su fallecimiento. Confiados en su descanso en paz junto al Señor, agradecemos haber compartido un trato familiar tan dispuesto y fraterno.

