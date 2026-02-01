La emoción de Mirtha Legrand al despedirse de sus programas en Mar del Plata

Mirtha Legrand vivió un momento profundamente emotivo al despedirse de sus programas desde Mar del Plata. En el cierre de su último envío de La Noche de Mirtha desde La Feliz, la conductora se mostró conmovida y no ocultó la tristeza por dejar la ciudad que la recibió durante esta temporada.

“Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata”, expresó la diva, con su inconfundible calidez, antes de anunciar su regreso a Buenos Aires.

Con tono nostálgico, Mirtha recordó el tiempo vivido en la ciudad balnearia: “Me da pena irme. Fui muy feliz acá. Se había contratado un mes y hemos estado un mes. No sé ustedes cómo lo han pasado”.

Luego, dedicó un agradecimiento especial a todo el equipo que la acompañó estas semanas: “Al equipo, muchísimas gracias. Han sido todos amorosos. A este hotel, Costa Galana, que es fantástico, que me tratan con tanto cariño como si fuera mi casa”.

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando habló del afecto de la gente: “Sobre todo al público que me demuestra su amor de una manera que a mí me emociona. Yo soy grande, chicos, y no puedo creer que todavía haya chiquitos que corran para saludarme. Realmente es emocionante”.

Finalmente, se despidió fiel a su estilo, entre aplausos y emoción: “Un beso enorme para todo mi equipo, que es fantástico. Y otro beso enorme para el público divino, que me hace tan feliz. Nos vemos en Buenos Aires. Se acabó Mar del Plata. ¡Arriba Mar del Plata!”, cerró, a flor de piel.

Fuente: Ciudad.com.ar