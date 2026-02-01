Por una medida de fuerza de ATE, podrían haber demoras en aeropuertos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio que representa a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), anunció un paro total para el próximo lunes 9 de febrero que afectará a los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos en más de 27 aeropuertos del país. La medida de fuerza generará inconvenientes en todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios y traslado de órganos. Inicialmente estaba previsto para este lunes 2 de febrero, pero fue postergada tras la advertencia de sus equipos legales sobre la necesidad de cumplir con la ley de esencialidad.

La normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, lo que traslada la fecha del cese de actividades una semana. Sin embargo, a pesar de la prórroga de la medida principal, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales, una situación que ya comenzó a generar retrasos y complicaciones en la programación de los vuelos domésticos e internacionales.

Desde ATE ANAC denunciaron que el Gobierno de Javier Milei atrasó el pago de salarios e incumplió con el incremento salarial que había sido acordado con el sindicato. Según los gremios, la administración libertaria tomó la “incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”, indicaron en un comunicado. En esa línea, responsabilizaron al Ejecutivo ante posibles demoras o cancelaciones de vuelos.

Fuente: El Destape