Newell’s Old Boys reveló el proyecto para que Messi vuelva al club en 2027

Newell’s Old Boys sueña en grande. En diálogo con TN, el vicepresidente primero del club rosarino, Juan Manuel Medina, confirmó que la institución trabaja en un ambicioso proyecto para que Lionel Messi se ponga la camiseta de la Lepra durante el primer semestre de 2027, aunque aclaró que por el momento no hay nada cerrado.

“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, aseguró Medina, ingeniero agrónomo y una de las principales figuras políticas del club.

El dirigente explicó que la iniciativa trasciende lo estrictamente futbolístico y no se limita únicamente a la institución del Parque Independencia.

“Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”, remarcó.

Infraestructura, proyecto deportivo y política: el plan de Newell’s para traer a Messi

Según detalló Medina, en esta idea participan las máximas autoridades de cada uno de esos espacios, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para concretar una presencia que sería histórica para el fútbol argentino.

“Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, señaló.

El proyecto silencioso que ilusiona a Newell’s con el regreso de Messi

Medina también reveló que los primeros contactos comenzaron a gestarse en 2024, cuando se conformó la agrupación política Unen, encabezada por Ignacio Boero, hoy presidente del club leproso, que compitió en las elecciones de la institución en diciembre de 2025. “Desde ese momento se empezó a pensar este proyecto a largo plazo”, explicó.

En ese sentido, el vicepresidente confirmó que ya existieron conversaciones con el entorno más íntimo de Messi, aunque fue cauto respecto a los avances: “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”.

El posible regreso de Messi al club donde se formó sigue siendo, por ahora, un anhelo que se trabaja en silencio. En Rosario sueñan con que el final de la carrera del mejor jugador del mundo tenga un capítulo inolvidable en el lugar donde todo comenzó.

Así es el contrato de Messi en Inter Miami

La Pulga tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS.

El capitán argentino llegó al sur de Florida en 2023 y, desde entonces, se convirtió en la gran figura del proyecto deportivo del club.

Bajo su liderazgo, el equipo consiguió los dos primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

En ese recorrido, Messi fue clave y también se quedó con distinciones individuales, como el premio al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023, torneo en el que marcó 10 goles en siete partidos, y el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS 2024, gracias a sus 36 contribuciones de gol (20 tantos y 16 asistencias) en apenas 20 encuentros de fase regular.

