Remontada y triunfo para Comunicaciones

Un parcial de 26 a 11 en el último cuarto le permitió a Comunicaciones dar vuelta el marcador y superar a Bochas de Colonia Caroya 77 a 73 para escalar a la décima ubicación de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

Tomás Allende y Agustín Bruner con 14 unidades cada uno fueron los goleadores en Comunicaciones durante el partido que se disputó en Mercedes el último domingo.

Ibar Hateluk de Bochas fue el goleador del juego con 17 puntos. Por su parte Juan Frontera, también del elenco visitante, fue doble figura con 15 puntos y 13 rebotes.

El partido tuvo un tramite irregular. En el cuarto inicial, Comunicaciones sacó una ventaja de 12 puntos y terminó ganando el parcial 25 a 17.

En el segundo segmento, con un minuto por jugar, pasó a ganar Bochas por 1 y llegó al descanso largo arriba 40 a 36.

El elenco mercedeño metió un parcial de 8 a 0 en el comienzo del tercer cuarto, después del partido se tornó equilibrado, pero la visita, con un gran pasaje de Walton dio vuelta el marcador y se adelantó 62 a 51.

El inicio del último cuarto mostró otra imagen del local, que con un equipo bajo recortó la diferencia a cinco. La defensa y las transiciones le permitieron recortar la brecha.

Una defensa de Comu y dos puntos de Allende pusieron al local arriba por uno y, en el ataque siguiente, tras otra buena defensa y una falta, Bruner sumó uno más para que el aurinegro pasara a ganar 75 a 73.

Con 13.5 segundos por jugar, Bochas repuso en ataque y Walton cometió la quinta falta. Pineda fue a la línea, anotó los dos y cerró el juego para el triunfo por 77 a 73.

Ahora Comunicaciones (12-12) tendrá tres partidos consecutivos como visitante. El jueves 5 visitará a Colón de Santa Fe, el sábado 7 hará lo propio con San Isidro de San Francisco, Córdoba, y el domingo 8 enfrentará a Sportivo Suardi de Santa Fe.