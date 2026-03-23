Saladas fue sede de la primera fecha del Costa del Paraná MTB

Saladas fue sede este domingo 22 de marzo de la primera fecha del Campeonato Costa del Paraná de mountain bike, con la participación de cientos de competidores de distintos puntos de la región.

La jornada se desarrolló en el marco del “Desafío Sargento Cabral”, una de las competencias más convocantes del calendario regional.

Escenario natural y valor histórico

La competencia tuvo lugar en Colonia Cabral, un entorno que combina caminos rurales, paisajes naturales y un fuerte significado histórico.

El lugar es reconocido por ser la tierra natal del Sargento Juan Bautista Cabral, lo que aporta identidad y valor simbólico al evento.

Organización y acompañamiento

El evento fue organizado por el equipo MTB Cuna de Héroes, con el acompañamiento del municipio local, consolidando una propuesta que crece año a año.

Desde la organización destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas deportivas que también impulsan el turismo regional.

Centro de actividades y premiación

La largada, llegada y premiación se realizaron en el predio municipal donde se encuentra el Centro Cultural, Deportivo y Recreativo (CCDR) de Colonia Cabral.

En ese espacio, los competidores recibieron asistencia y se llevó adelante el cierre de la jornada.

Del evento participaron el intendente Noel Gómez, la viceintendente Anita Diez, concejales y funcionarios, quienes valoraron el impacto de estas actividades en el desarrollo local.

La realización del campeonato posiciona a Saladas como un punto de referencia en el calendario deportivo regional, promoviendo sus espacios naturales y fortaleciendo su perfil turístico.