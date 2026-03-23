Murió “Abuela Lalala”, la jubilada que se hizo viral durante el Mundial 2022

Cristina Mariscotti, conocida por todos como la "abuela Lalalá" se volvió video viral primero y cábala luego durante el camino de la Selección Argentina para logra el campeonato mundial de Qatar 2022. Fue en aquellos días de festejo colectivo, en los que un grupo de hinchas le dedicaron la canción que se volvió himno popular al ritmo de su trascendencia en redes. La mujer había sido filmada en su barrio, Liniers, cuando festejaba, como todos.

Este domingo se conoció la noticia de que Mariscotti murió a los 79 años. Sucedió a principios de marzo pero se supo hasta ahora por una decisión familiar.

La "abuela" -que en rigor nunca fue tal, pero la canción le dio el apodo- vivía en Caaguazú y Andalgalá. Allí había saltado a la fama a fines de 2022, cuando en plena fase de grupos del Mundial de Qatar decidió salir a la puerta de su casa festejar cada victoria de la Scaloneta con la bandera argentina en sus manos. Sólo faltó un un grupo de hinchas en Liniers, un celular y una canción de cancha para que la fama fuera instantánea.

Fue cuando en uno de esos festejos, un grupo de jóvenes se sumaron a ella en Liniers y, en medio de saltos y bailes, surgió la melodía. Al ritmo de una reversión de "“Go West”, de los Pet Shop Boys", los hinchas cantaban “¡Abuela, lalalalalá!”. Alguien grabó el momento y lo subió a las redes. A partir de ahí, para el mundo Cristina Mariscotti pasó a ser "La Abuela Lalalá".

La mujer se volvió una celebridad en Liniers y fue un medio barrial el que informó sobre su muerte. Fue una vecina la que dijo que la familia no quiso informar del tema cuando pasó. Ahora se supo que Mariscotti murió por una insuficiencia cardíaca por la que fue atendida en el Hospital Santojanni.

La mujer que trascendió como abuela Lalalá no tenía nietos. María Cristina Mariscotti era su nombre completo. Era la menor de tres hermanas y dicen que nunca formó pareja. Sin embargo, a sus tres sobrinas y a su sobrino los consideraba "la luz de la vida".

A pesar de la repercusión que cosechó –sumó dos mil seguidores en su cuenta de Instagram-, la protagonista de la segunda canción más recordada del mundial en Argentina, después de “Muchachos”, Mariscotti no se dejó llevar por la fama. En una entrevista del año 2023 con Clarín, había dicho que prefería “no aparecer en ningún lugar”, para preservar a su familia.

“Quiero que el Mundial haya sido un capítulo aparte, algo que ocurrió durante el año pasado y nada más. Por eso es que sigo buscando hacer el mismo ritmo de vida que mantuve siempre. La gente es quien me saluda cuando me cruza, o hasta algunos nenes me abrazan cuando me ven, eso yo no lo puedo evitar. Pero soy una ciudadana común que hizo la locura de los festejos”, sostuvo en ese momento. Tal vez allí radiquen las razones de su familia.

Aunque era fanática de Boca, Cristina aseguraba que “por cábala” no miraba los partidos. Además, reconocía a Messi como su jugador favorito. “Yo si lo tengo en frente me pongo a llorar y lo abrazo con toda mi alma. No sabría si me sube otra vez la presión pero esta vez sería de la alegría.”, había dicho, ilusionada, durante la entrevista.

Tras el mundial que ganó Argentina, Cristina se animó a los medios. participó en el programa “Elías de radio”, en donde contaba historias de su barrio. Católica, era devota de la parroquia San Enrique, a la que iba como rutina. Estuvo allí por última vez en la misa del 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes. En esa ocasión “estaba callada, algo raro en ella", le dijo una vecina al sitio Cosas de Barrio, que dio la noticia.

Pocos días después fue internada. Tras su muerte, los vecinos le dedicaron una misa en su memoria.

Clarín