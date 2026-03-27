Monzón jugará su tercera semifinal de la temporada

El tenista correntino Ignacio Monzón (28 años) disputará su tercera semifinal del año, la segunda consecutiva en Punta del Este, Uruguay.

En las canchas del Club del Lago de la ciudad balnearia, este viernes, Monzón (750º en el ránking de la ATP) venció a Santiago Pesino, jugador que llega desde la clasificación y número 1211 en el escalafón ITF, por 4-6, 6-3 y 6-0.

El partido de cuartos de final de la “Copa Geely II”, un torneo ITF Future M15 que se juega sobre polvo de ladrillo, se extendió por espacio de 2 horas y 22 minutos de juego.

En la semifinal prevista para este sábado desde las 10 en la cancha Nº 5, Monzón, segundo preclasificado, se medirá con su compatriota Rocco Valente, otro jugador surgido de la clasificación y que viene de eliminar a Fantino Alberca de las Casas por 6-2 y 6-4.

En la otra semifinal estarán el argentino Tomás Martínez (922º) y el chileno Bastian Malla (1190º).

Para Monzón será su tercera semifinal del año. La semana pasada, también en Punta del Este, le ganó al brasileño Nicolás Zanellato, mientras que durante el mes de febrero, en Sunrise, Estados Unidos, perdió frente al rumano Dragos Nicolae Cazacu. En todos los casos fueron torneo M15 que forman parte del Tour Mundial ITF.

