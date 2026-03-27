Taraguy busca un lugar en el Torneo del Interior

Con la recompensa de lograr un lugar en el Torneo del Interior B de rugby, Taraguy visitará este sábado a Cardenales de Tucumán. La Reválida se jugará a las 16 con el arbitraje de Juan Martínez de Cuyo.

El ganador de este cruce clasificará para disputar la división B del certamen nacional que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Taraguy llega a esta instancia por ser el sub campeón del Regional NEA 2025, mientras que Cardenales fue octavo en el certamen del NOA.

En el 2024, el Cuervo también jugó la Reválida donde perdió contra Palermo Bajo de Córdoba. En tanto que Aranduroga cayó contra Cardenales. Con estos resultados, el NEA perdió una plaza en el Torneo del Interior B.

“Llegamos muy bien, venimos trabajando en este partido desde mediados de noviembre del año pasado”, sostuvo el entrenador de Taraguy, Federico Romero.

Después del Regional 2025, “prácticamente solo paramos un mes, porque hicimos una pos temporada y la pretemporada la iniciamos el 19 de enero, en tanto que los backs jugaron toda la temporada de seven”, agregó.

l plantel de Taraguy se encuentra desde este jueves en San Miguel de Tucumán. Los 23 jugadores que viajaron son: Guillermo Abeledo, Gerónimo Albornoz, Héctor Alcaraz, Emilio y Joaquín Amadey, Juan Armoa, Fausto Bianchi, Benjamín Chapresto, Augusto Córdova, Agustín De la Vega, Valentino Fey, Lucas Giménez, Emiliano Gómez Coll, Joaquín Gómez e Ignacio Ivancovich, Ignacio, Juan Martín y Santiago Meabe, Evaristo Mendiondo, Joaquín Roca, Sebastián Roselló, Martín Solari y Agustín Sosa.

Por su parte, en el incio del Torneo del Interior A, Curne, el campeón del NEA 2025, visitará este sábado a Urú Curé de Río Cuarto por la primera fecha de la Zona 2 que también la integran Tala RC de Córdoba y Estudiantes de Paraná.

Torneo Local

La segunda fecha del torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), clasificatorio al Regional NEA 2026 vivirá de manera parcial la segunda fecha.

Este sábado, desde las 15,30, Pay Ubre de Mercedes recibirá a Uncaus de Sáenz Peña, mientras que a partir de las 16,15 San Patricio será local de Sixty.

Los cotejos Curne - Regatas y Taraguy - Aranduroga fueron postergados.

Nuevas autoridades

El cordobés Félix Páez Molina fue electo para suceder en la presidencia de la Unión Argentina de Rugby a Gabriel Travaglini.

La nueva comisión directiva tiene dos representantes de la Unión de Rugby del Nordeste: Jorge Luis García Borges (vocal titular) y Horacio Mansilla (Comisión Revisora de Cuentas).

La Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria contó con la presencia de Francisco García, presidente de la Urne.