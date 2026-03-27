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Turismo carretera 2000

Krujoski busca consolidarse en Neuquén

El piloto correntino está segundo en el campeonato después de la primera fecha donde se disputaron dos finales.

Por El Litoral

Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 17:59

El Autódromo Parque Provincia del Neuquén, en Centenario, recibirá este fin de semana al Turismo Carretera 200 que formará parte del extenso programa junto al Turismo Carretera (TC).

La segunda fecha del  Turismo Carretera 2000 volverá a contar con dos finales y Humberto Krujoski será uno de los protagonistas.

El piloto correntino forma parte del ACRA - Ambrogio Racing, conduce un Renault Fluence y marcha segundo en el campeonato después de la fecha inaugural (2 finales).

Krujosi reúne 64 puntos, mientras que el líder del campeonato es Facundo Ardusso que tiene 76.

Ardusso ganó las dos finales en Toay, La Pampa, mientras que Krujoski fue cuarto en la primera y quedó segundo en la segunda.

La actividad de este sábado  dará inicio a las 8.35 con la primera tanda de entrenamiento. La segunda comenzará a las 10.35, mientras que la clasificación será desde las 13.05.

La final del sábado se largará a las 15.05, mientras que la del domingo se largará a las 12.10.

Mientras que para el TC será la tercera fecha del campeonato 2026 y la edición 16 de la máxima categoría del automovilismo nacional en Centenario.
La final del domingo está prevista desde las 14.

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