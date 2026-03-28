Un jugador de Racing fue herido en un intento de robo y quedó desafectado de la Copa Argentina

El mediocampista de Racing Club, Matko Miljevic, quedó desafectado del partido de hoy por la Copa Argentina ante San Martín de Formosa tras sufrir un intento de robo. El hecho se registró en la zona de Puerto Madero, donde delincuentes intentaron sacarle una cadena y el teléfono celular.

Según trascendió, el jugador ofreció resistencia durante el episodio y sufrió un forcejeo que derivó en diversas lesiones. Entre ellas, presentó traumatismos, escoriaciones y una herida cortante en la cadera, lo que motivó la atención médica inmediata.

Concentración con el plantel

Miljevic se presentó con el plantel y participó de la concentración, pero el dolor persistente llevó al cuerpo médico y técnico a desafectarlo para evitar riesgos. La decisión fue consensuada luego de seguir su evolución y priorizar la recuperación física sobre la exigencia deportiva.

Desde la institución aclararon que no se registraron lesiones graves ni compromisos musculares u óseos. Se espera una evolución favorable para su reincorporación a los entrenamientos en los próximos días.

En lo deportivo, la ausencia del mediocampista obliga al entrenador Gustavo Costas a reconfigurar el armado del equipo para enfrentar a San Martín de Formosa a las 9.15. La baja representa una opción menos en el mediocampo, en un contexto donde se evaluaban distintas variantes y rotaciones para la Copa Argentina.