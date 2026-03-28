Se puso en marcha el torneo Pre Temporada

El torneo de pretemporada del básquetbol de primera división capitalino, donde están en juego las copas Palacio y Fabián Sosa se puso en marcha este fin de semana.

Regatas Corrientes, defensor de la Copa Palacio, no tuvo problemas para superar a Don Bosco 113 a 44 con 25 puntos de Matías Sanz Pierlorenzi.

En otro partido con amplia diferencia, Alvear le ganó a 1536 Viviendas 83 a 45 con 15 puntos de Agustín Barrios.

Lucas Estigarribia con 14 puntos fue el goleador de Pingüinos que logró un ajustado triunfo sobre El Tala 58 a 54.

Colón le ganó a Córdoba, presentó un equipo alternativo por su participación en la Liga Federal, 65 a 60.

En tanto que San Martín venció a Juventus 61 a 54. Rafael Lemos Grosso y Marcos Azcona con 13 puntos cada uno fueron los goleadores en el Rojinegro.

Además, Hércules superó a Sportivo 61 a 53 con 14 puntos de Tobías Monzón.

La segunda fecha contempla estos partidos: 1536 Viviendas vs. San Martín, Don Bosco vs. El Tala, Córdoba vs. Sportivo, Pingüinos vs. Alvear, Hércules vs. Regatas y Juventus vs. Colón.

En la primera fase del campeonato que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) jugarán todos contra todos a una rueda. Los cuatro primeros avanzarán a la Copa Palacio y los ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la Copa Fabián Sosa.

