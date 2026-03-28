¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Virginia Gallardo calor en Corrientes ABIGEATO EN CORRIENTES
Virginia Gallardo calor en Corrientes ABIGEATO EN CORRIENTES
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Basquetbol capitalino

Se puso en marcha el torneo Pre Temporada

El torneo de primera división pone en juego las copas Palacio y Fabián Sosa.

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 17:16
GENTILEZA REGATAS

El torneo de pretemporada del básquetbol de primera división capitalino, donde están en juego las copas Palacio y Fabián Sosa se puso en marcha este fin de semana.

Regatas Corrientes, defensor de la Copa Palacio, no tuvo problemas para superar a Don Bosco 113 a 44 con 25 puntos de Matías Sanz Pierlorenzi.

En otro partido con amplia diferencia, Alvear le ganó a 1536 Viviendas 83 a 45 con 15 puntos de Agustín Barrios.

Lucas Estigarribia con 14 puntos fue el goleador de Pingüinos que logró un ajustado triunfo sobre El Tala 58 a 54.

Colón le ganó a Córdoba, presentó un equipo alternativo por su participación en la Liga Federal, 65 a 60.

En tanto que San Martín venció a Juventus 61 a 54. Rafael Lemos Grosso y Marcos Azcona con 13 puntos cada uno fueron los goleadores en el Rojinegro.

Además, Hércules superó a Sportivo 61 a 53 con 14 puntos de Tobías Monzón.

La segunda fecha contempla estos partidos: 1536 Viviendas vs. San Martín, Don Bosco vs. El Tala, Córdoba vs. Sportivo, Pingüinos vs. Alvear, Hércules vs. Regatas y Juventus vs. Colón.

En la primera fase del campeonato que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) jugarán todos contra todos a una rueda. Los cuatro primeros avanzarán a la Copa Palacio y los ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la Copa Fabián Sosa.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD