Argentina venció al Sub 20 con gol del Flaco López

La selección Argentina de fútbol venció este sábado al Sub 20 con gol del correntino José Manuel López.

Los futbolistas del seleccionado mayor llevaron a cabo durante la mañana sabatina un ensayo de fútbol, en dos tiempos de 40 minutos, ante los Sub 20 de Diego Placente.

El entreno futbolístico se realizó en el complejo 1 de Juveniles en Ezeiza y finalizó 1 a 0 en favor del conjunto que dirige tácticamente Lionel Scaloni.

El gol del Flaco López, que jugó los últimos minutos del cotejo contra Mauritania, llegó tras una buena jugada colectiva en ofensiva.

El equipo de la Selección Mayor salió con: Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz . En la segunda mitad ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

La Selección sub - 20 jugó con: Musso; Blanco, Ovando, Palacios (Satas ), Zampieri; Aranda, Andrada, Gallardo; Subiabre, Dávila, Cantizano.

Aquellos futbolistas que tuvieron rodaje en la primera mitad o gran parte del partido ante Mauritania, el viernes con triunfo argentino 2 a 1, tuvieron una sesión de trabajos regenerativos en el gimnasio.

El plantel argentino tendrá libre este domingo y volverán a la concentración el lunes, en la jornada previa al encuentro con Zambia para cerrar la ventana FIFA.

El encuentro frente al elenco africano se jugará el martes a las 20.15 en el estadio de Boca Juniors.

Luego del cotejo ante Mauritania, Scaloni, se mostró autocrítico y aseguró que “no hicieron un buen partido”.

“Tengo bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho”, dijo y añadió: “Se sacan muchísimas conclusiones del partido, rivales fáciles no hay. Todo sirve para lo que viene”.

Frente a la pobre actuación del viernes y a las declaraciones del DT, se abrieron varios interrogantes respecto a la formación que presentará Argentina en el encuentro contra Zambia.