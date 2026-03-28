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Corrientes: detuvieron a dos hombres y secuestraron una moto robada

El procedimiento se realizó en el barrio Río Paraná.

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 17:06

La Policía de Corrientes detuvo a dos hombres relacionados con un robo ocurrido días atrás en el barrio Río Paraná. El allanamiento se realizó el sábado por la mañana en una vivienda de la calle Mocoretá, donde incautaron una motocicleta desarmada, marca Zanella de 125 cilindradas.

Los detenidos fueron identificados como “Yaca”, de 36 años, y “Nano”, de 24. Según información policial, ambos están apuntados como los presuntos autores del robo.

Los elementos secuestrados y las personas demoradas fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría para continuar con el protocolo en torno al caso.

 

 

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