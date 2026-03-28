Comu logró su sexto triunfo consecutivo y enfrentará a Bochas en la Reclasificación

Con el sexto triunfo consecutivo, el noveno en las últimas 10 presentaciones, Comunicaciones cerró la Fase Regular de la Liga Argentina de Básquetbol y trepó hasta el sexto lugar de la Conferencia Norte.

En su estadio, el pasado viernes, Comunicaciones superó a Jujuy Basquet 84 a 68 y llega con un rendimiento en alza a la Reclasificación donde tendrá como rival a Bochas de Colonia Caroya, Córdoba.

Tomás Allende fue el goleador del local con 17 puntos mientras que Thiago Roca sumó 13 unidades en los Cóndores.

En el cuarto inicial, Comunicaciones impuso condiciones. La defensa y la buena elección de lanzamientos le permitieron llevarse el parcial 20 a 14.

En el arranque del segundo período, la visita se mostró encendida desde el perímetro para igualar el marcador en 20. Aprovechando errores del local, Jujuy metió una corrida de 12-2 para pasar al frente 26 a 22. El aurinegro reaccionó con el regreso de varios titulares, entre ellos Bruner, para recuperar el liderazgo y volver a sacar una ventaja de ocho. En los últimos dos minutos, el ritmo bajó y el juego se emparejó, pero el local logró sostener la diferencia y se fue al descanso arriba por 40 a 35.

El segundo tiempo comenzó con un parcial de 5-0 para Comu que estiró la ventaja a diez puntos. Con una defensa sólida y apostando a las transiciones rápidas, el equipo encontró fluidez y, con el ingreso de Pirela, alcanzó la máxima de 13. En ese tramo, la defensa del aurinegro fue determinante y cerró el tercer cuarto con una clara ventaja de 63 a 47.

En el inicio del último parcial, Jujuy insinuó una reacción que fue rápidamente controlada por el local. Con buena circulación de balón y posesiones largas, el aurinegro aprovechó la baja efectividad de su rival para sostener la diferencia.

La serie de Reclasificación, al mejor de cinco juegos, dará inicio el miércoles 1 de abril en Mercedes y seguirá el viernes 3 en la misma sede.

La eliminatoria se trasladará a suelo cordobés para el juego número tres el jueves 7 de abril.

El juego 4 está programado para el sábado 9 en Colonia Caroya y el 5 para el martes 12 en Mercedes, estos dos en caso de ser necesarios.