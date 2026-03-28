Sportivo y Empedrado juegan un partido clave

Un encuentro decisivo protagonizarán este domingo Sportivo y Empedrado en el Torneo Provincial de Clubes 2026. El partido se jugará este domingo desde las 18 en cancha del Albiverde y corresponde a la cuarta fecha de la Zona 2.

Empedrado llega a este compromiso con un andar ideal. Ganó los tres partidos que jugó y con una nueva victoria clasificará de forma anticipada a la próxima instancia.

Por su parte, Sportivo perdió un solo cotejo en al primera rueda. Precisamente ante el conjunto Azul (2-0). Buscará tomarse revancha y los tres puntos que le encaminen a los octavos de final.

Por el mismo, grupo, también este domingo pero a partir de las 16.30 se enfrentarán los equipos de Ituzaingó: Unión y El Decano.

Lipton en San Roque

Por la primera fecha de las revanchas, por la Zona 1 habrá duelo por el primer puesto en San Roque. Lipton visitará este domingo a Defensores desde las 16.30.

El conjunto capitalino liddera el grupo con 7 puntos, mientras que Defensores es su escolta con 4.

En la primera fecha, los conducidos por Pablo Suárez se impusieron 2 a 1 y de repetir la victoria quedará muy cerca de asegurarse un lugar en los octavos de final.

Por el mismo grupo, pero a partir de las 20 Hogar Hermanos (4) recibirá a Centro Estrada (1) en un duelo entre equipos de Bella Vista.