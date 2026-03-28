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POLICIA RURAL DE ITATI

Detectaron traslado ilegal de 16 vacas y fueron infraccionados por $2 millones

El operativo se realizó sobre la Ruta 20 donde demoraron un camión jaula con la hacienda irregular
 

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 19:08

En un procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial 20, del acceso a la localidad de Itatí, personal de la Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar demoró un camión jaula con 16 animales vacunos que eran trasladados de manera irregular, por lo cual aplicaron una multa de $2 millones.
El operativo se realizó, a la altura del kilómetro 5 donde los efectivos rurales interceptaron un camión Ford Cargo conducido por Rubén Darío B.  (39), domiciliado en paraje Yacarey.
Al momento del control, el conductor no pudo presentar la guía de ganado que avalara el traslado de los animales, incurriendo en una infracción al artículo 82° del Código de Faltas.
Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo tanto de los 16 vacunos como del vehículo, iniciándose actuaciones para determinar su origen . 
Finalmente demostró que eran de el pero debió pagar u a multa millonaria.

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