¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

ABIGEATO EN CORRIENTES Mercedes Sosa Gustavo Valdés
ABIGEATO EN CORRIENTES Mercedes Sosa Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TENIS

Monzón se quedó sin final en Uruguay

El tenista correntino perdió su cruce de semifinal en el torneo M15 de Punta del Este.

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 19:09

El tenista correntino Ignacio Monzón no pudo llegar a su segunda final consecutiva en Punta del Este donde se desarrolla la “Copa Geely II”, un torneo ITF Future M15.

El jugador de 28 años y 750º en el ránking de la ATP, perdió este sábado su duelo de semifinal frente a Rocco Valente (1.857º) por 7-6 (7-5) y 7-5 en 2 horas y 22 minutos de juego.

Valentte, de 21 años, disputará la final del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo este domingo frente al chileno Bastian Malla que eliminó a Tomás Martínez.

Monzón llegó a la semifinal en Punta del Este al vencer, de manera sucesiva, al chileno Bautista de La Peña y a los argentinos Tobía Grandinetti y Santiago Pesino.

La semana pasada, el correntino disputó la final de la Copa Geely I que también tuvo como sede las canchas del Club del Lago en Punta del Este, en otro certamen de categoría M15.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD