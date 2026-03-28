Monzón se quedó sin final en Uruguay

El tenista correntino Ignacio Monzón no pudo llegar a su segunda final consecutiva en Punta del Este donde se desarrolla la “Copa Geely II”, un torneo ITF Future M15.

El jugador de 28 años y 750º en el ránking de la ATP, perdió este sábado su duelo de semifinal frente a Rocco Valente (1.857º) por 7-6 (7-5) y 7-5 en 2 horas y 22 minutos de juego.

Valentte, de 21 años, disputará la final del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo este domingo frente al chileno Bastian Malla que eliminó a Tomás Martínez.

Monzón llegó a la semifinal en Punta del Este al vencer, de manera sucesiva, al chileno Bautista de La Peña y a los argentinos Tobía Grandinetti y Santiago Pesino.

La semana pasada, el correntino disputó la final de la Copa Geely I que también tuvo como sede las canchas del Club del Lago en Punta del Este, en otro certamen de categoría M15.

