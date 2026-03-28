Humberto Krujoski quedó noveno en la primera final en Neuquén

El Turismo Carretera 2000 se presentó este sábado en el autódromo Parque Provincia del Neuquén en Centenario. Se disputó la primera final de la segunda fecha de la temporada 2026 y el correntino Humberto Krujoski finalizó en el noveno lugar.

Por su parte, tras lograr la clasificación matutina y partir tercero por la inversión de grilla, Bernardo Llave se recuperó y culminó la final con más de seis segundos de distancia sobre Andrés Jakos.

a carrera inició con un incidente entre Luis José Di Palma (Citroën) y Mario Valle (Honda), quienes largaban en primera fila: al llegar a la primera curva, se rozaron y terminaron despistándose. Finalmente, pudieron regresar al asfalto, pero octavo y sexto respectivamente.

Krujoski largó desde la décimo tercera ubicación con el Renault Fluence que prepara el equipo ACRA - Ambrogio Racing. Con maniobras de sobrepaso y algunos despistes, escaló hasta el octavo lugar.

Con el correr de los giros, Christian Dose (Chevrolet), Krujoski y Mario Valle (Honda) armaron un trencito en la lucha por el séptimo puesto.

En la última curva de la vuelta 7, Krujoski se pasó de largo y quedó relegado al noveno lugar.

“El equipo ya se encuentra trabajando en los detalles de configuración para la jornada de cierre. La actividad para los Renault continuará mañana domingo con la disputa de la segunda y última carrera del fin de semana”, señalaron desde el Ambrogio Racing.

Jakos finalizó segundo, defendiendo de manera férrea el segundo puesto conseguido en la largada, y liderando un trencito que duró varias vueltas en conjunto con Camilo Echavarría (ambos con Honda) y Lucas Bohdanowicz (Renault), compañero de equipo de Krujoski. Finalmente, Echavarría se quedó con lo último del podio y por delante del chaqueño se inmiscuyó Julián Martínez (Ford), luego de partir séptimo.

La actividad del Turismo Carretera 2000 continuará este domingo a las 12.15 horas, cuando se ponga en marcha la segunda Final pactada a 16 vueltas ó 35 minutos de duración máxima.

