Fede Bal denunció a un guardia que complicaba su relación con Evelyn Botto

Federico Bal volvió a hablar de su relación con Evelyn Botto y reveló un curioso episodio que casi provoca un conflicto en la pareja. Según contó en el programa Perros de la Calle, un guardia de seguridad del barrio privado donde vive hacía bromas constantes cada vez que Botto llegaba a su casa. “Ella entraba de mala gana… el tipo se hacía el chistoso y yo no sabía cómo explicarle que no era verdad”, relató Bal.

El actor detalló que los comentarios del guardia eran repetitivos y molestos: “¿Usted es de apellido Pereyra? Ah no, esa es la de la semana pasada”, decía el hombre en tono jocoso. Para Bal, esas bromas no solo eran incómodas sino que también afectaban la relación, porque hacían que Botto llegara tensa y con mal humor.

Lejos de dejar pasar la situación, Bal decidió confrontar al guardia. “Agarré el auto y fui a buscarlo… le tuve que explicar que esas bromas no eran graciosas, porque estaban complicando mi relación”, contó el actor. Según explicó, el objetivo era proteger la tranquilidad de su pareja y dejar en claro que esas actitudes externas podían interferir en su vínculo.

El romance entre Bal y Botto comenzó a fines de 2025 y ya había sido blanqueado públicamente. Desde entonces, la pareja se mostró en distintos eventos y redes sociales, consolidando su relación. Sin embargo, según Bal, incluso pequeños gestos del entorno pueden generar tensiones inesperadas. “Son detalles que uno a veces no tiene en cuenta, pero que terminan pesando… por eso trato de cuidarla”, dijo el actor, dejando en evidencia su compromiso con Evelyn.

Hasta el momento, ni Botto ni el personal del barrio realizaron declaraciones sobre el episodio, pero el relato de Bal se convirtió en un tema comentado en las redes, mostrando que incluso en un romance mediático, los conflictos cotidianos pueden poner a prueba la relación.

