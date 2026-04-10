Paliza de Regatas en su despedida como local

En su último partido como local de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26, Regatas fue contundente y le ganó con amplitud a Ciclista Olímpico de La Banda 99 a 75.

Con esta victoria, la cuarta consecutiva en igual cantidad de juegos con Leandro Ramella como DT, el equipo correntino trepó a la cuarta ubicación con 20 triunfos y 13 derrotas.

Los principales goleadores de Regatas en la noche de viernes en el Fortín, fueron el colombiano Juan Tello con 17 puntos, además de 8 rebotes, Mateo Chiarini con 13 y Fabián Ramírez Barrios con 12.

En Olímpico, con las bajas de Mijares, Faccelo y Ascanio, los principales goleadores resultaron José Montero con 16 puntos y Dennis Mc Kinney con 15.

El encuentro tuvo un claro dominador desde el arranque del juego: Regatas. El equipo correntino se mostró firme defensivamente en el cuarto inicial y con los tiros de tres puntos (6 en el segmento) se adelantó 27 a 15.

En el segundo capítulo, el partido tuvo mucho vértigo y un alto goleo. En ese contexto, Regatas metió un parcial de 30 a 27 para adelantarse en el marcador global 57 a 42.

Durante los terceros 10 minutos se acentuó el dominio de Regatas. Recuperó solidez en la marca y mantuvo su producción ofensiva con puntos en diferentes manos que le permitió sacar una ventaja de 14 puntos.. El parcial fue 21 a 16 para adelantarse 78 a 58.

Olímpico, con una defensa zonal y un par de triples intentó reaccionar, pero alcanzó a que Regatas ajuste la defensa y lastima con los triples y un de corridas para sentenciar el juego con muchos minutos de anticipación.

Ahora Regatas disputará tres juegos como visitante para cerrar la Fase Regular y tratar de asegurarse un lugar entre los cuatro mejores. El miércoles 15 visitará a Platense, el viernes 17 a Racing de Chivilcoy y el domingo 19 a Argentino de Junín.