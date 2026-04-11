¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Bella Vista lluvias en Corrientes Parque Mitre
Bella Vista lluvias en Corrientes Parque Mitre
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COPA DE LA LIGA

Mburucuyá recibe a Sacachispas en el único partido del sábado

El equipo del interior defiende la primera ubicación en el Grupo A. Habrá más partidos este domingo y el miércoles 15.

Por El Litoral

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 01:00
GENTILEZA LIGA CORRENTNA

La Copa de la Liga, torneo de primera división en el fútbol capitalino, tendrá este sábado un solo partido. Mburucuyá recibirá la visita de Sacachispas desde las 18. El encuentro corresponde a la séptima fecha del Grupo A.

El equipo del interior es uno de los punteros del grupo con 7 unidades, mientras que el tricolor reúne 5 y necesita sumar los tres puntos para no perderle pisada a los líderes.

La actividad seguirá el domingo con cuatro partidos donde se destaca el cotejo entre Mandiyú y Yaguareté. El Albo tiene 10 puntos y está a uno del líder del Grupo B Huracán que quedará libre. Mientras que el Felino todavía no conoce el triunfo y tiene apenas 1 punto.

Para el miércoles quedará otros dos cotejos. Se destaca el juego entre Doctor Montaña, puntero del Grupo E con 9 puntos y Sportivo que tiene 5.

El programa completo para los días sábado 11, domingo 12 y miércoles 5 es el siguiente:
Sábado 11
Cancha de Mburucuyá: 18.00 Mburucuyá vs. Sacachispas.
Domingo 12:
Cancha de Sportivo: 17.00 Villa Raquel vs. Boca Unidos y 19.00 Mandiyú vs. Yaguareté.
Cancha de Libertad: 17.00 Rivadavia vs. Quilmes y 19.00 San Jorge vs. Robinson.

Miércoles 15
Cancha de Sportivo: 18.00 Empedrado vs. Ferroviario y 20.00 Doctor Motaña vs. Sportivo.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD