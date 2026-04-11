Mburucuyá recibe a Sacachispas en el único partido del sábado

La Copa de la Liga, torneo de primera división en el fútbol capitalino, tendrá este sábado un solo partido. Mburucuyá recibirá la visita de Sacachispas desde las 18. El encuentro corresponde a la séptima fecha del Grupo A.

El equipo del interior es uno de los punteros del grupo con 7 unidades, mientras que el tricolor reúne 5 y necesita sumar los tres puntos para no perderle pisada a los líderes.

La actividad seguirá el domingo con cuatro partidos donde se destaca el cotejo entre Mandiyú y Yaguareté. El Albo tiene 10 puntos y está a uno del líder del Grupo B Huracán que quedará libre. Mientras que el Felino todavía no conoce el triunfo y tiene apenas 1 punto.

Para el miércoles quedará otros dos cotejos. Se destaca el juego entre Doctor Montaña, puntero del Grupo E con 9 puntos y Sportivo que tiene 5.

El programa completo para los días sábado 11, domingo 12 y miércoles 5 es el siguiente:

Sábado 11

Cancha de Mburucuyá: 18.00 Mburucuyá vs. Sacachispas.

Domingo 12:

Cancha de Sportivo: 17.00 Villa Raquel vs. Boca Unidos y 19.00 Mandiyú vs. Yaguareté.

Cancha de Libertad: 17.00 Rivadavia vs. Quilmes y 19.00 San Jorge vs. Robinson.

Miércoles 15

Cancha de Sportivo: 18.00 Empedrado vs. Ferroviario y 20.00 Doctor Motaña vs. Sportivo.