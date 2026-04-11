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Protocolo de seguridad

Un futbolista argentino gritó “bomba” en un avión y fue detenido

Tras el incidente provocado por Emiliano Endrizzi, todos los pasajeros tuvieron que ser evacuados. El jugador de Gimnasia de Jujuy se expuso a una causa judicial por “intimidación pública”. 

Por El Litoral

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 17:32

Un futbolista argentino provocó un incidente insólito que generó alarma este sábado en un avión a punto de despegar. El episodio ocurrió cuando Emiliano Endrizzi, de Gimnasia de Jujuy, gritó “bomba”, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad.

El hecho se registró en el Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”, cuando la delegación se disponía a viajar hacia Buenos Aires. El plantel tenía previsto disputar un partido correspondiente a la Primera Nacional.

Tras el aviso, toda la tripulación y los pasajeros fueron evacuados al activarse el protocolo de seguridad. Luego de los controles, las autoridades descartaron la presencia de explosivos en la aeronave.

El jugador, de 32 años, fue detenido por personal de seguridad y retirado del avión esposado. Posteriormente, debió prestar declaración en el marco de una causa por presunta intimidación pública.

En tanto, desde la institución informaron que su equipo de abogados tomó intervención en el caso. Se espera ahora la evolución de la causa judicial en las próximas horas.

El futbolista Emiliano Endrizzi gritó "bomba" en un avión.

 

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