Krujoski quedó sexto en la clasificación en Concordia

El Turismo Carretera 2000 culminará su tercera fecha este domingo en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.

El correntino Humberto Krujoski (Renault-ACRA Ambrogio Racing) quedó sexto en la clasificación de este sábado, pero por el sistema de recargos (está cuarto en el campeonato), partirá desde la cuarta fila la primera final del fin de semana.

Su compañero de equipo, Facundo Ardusso se quedó con la pole position. El podio en la clasificación se completó con Andrés Jakos y Bernardo Llaver.

La jornada sabatina arrancó con una nueva tanda de entrenamiento que tuvo dos interrupciones por despistes.

Llaver marcó el ritmo a lo largo de la hora del ensayo. Segundo quedó Jakos, después se ubicó Di Palma y cuarto quedó Krujoski.

La primera final de este domingo será a las 10:10 (7 vueltas o máximo 12 minutos) y a las 14:25 se correrá la segunda (14 vueltas o máximo de 25 minutos).

La carrera matutina tendrá recargos a los primeros 8 pilotos del campeonato y ordenará la final vespertina.

En la carera matutina, la primera fila la ocuparan Jakos y Mario Valle, mientras que la segunda tendrá a Juan Concina-Ardusso.

Luego se ubicarán “Josito” Di Palma - Juan Manuel Dose, Krujoski - Bernardo Llaver y Lucas Bohdano wicz - Juan Bautista Dose.