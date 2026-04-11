El torneo de pretemporada tiene cuatro punteros

Se disputó la segunda fecha del torneo de pretemporada en el basquetbol de primera división en la capital correntina y cuatro equipos lideran las posiciones. Colón (foto), Pingüinos, Regatas y San Martín volvieron a ganar y están en la cima de las posiciones con puntaje ideal.

Colón no tuvo mayores problemas para superar a Juventus 81 a 59 con 18 puntos de Juan Ignacio González. En el granate se destacó Juan Meza con 15 tantos.

Pingüinos también logró un triunfo contundente. Superó a Alvear 83 a 52 con Jorge Lecca (19 puntos) como principal referente en la ofensiva. Agustín Barrios, José Rolnik y Tobías Cabral, cada uno con 10 puntos, fueron los principales goleadores en el equipo del barrio Aldanda.

Con 26 puntos Viktor Bender, Regatas le ganó con amplitud a Hércules 93 a 78. En el equipo del barrio Libertad se destacó Matías Núñez con 18 tantos.

Además,San Martín triunfó sobre Malvinas 1536 Viviendas por 73 a 50. Franco Aguerre y Dante Seattone con 13 puntos cada uno fueron los goleadores en el rojinegro. En el equipo de “las mil” el principal anotador fue Leandro Alarcón con 16 unidades.

Córdoba logró su primer triunfo en el certamen al superar a Sportivo 76 a 61 con las buenas producciones de Juan Cruz Cequeira (19 puntos) y Juan Cruz Rinaldi (18). En el albiverde sobresalió Iván Bar Espinoza con 19 puntos.

La primera victoria de El Tala llegó con una victoria por amplio margen sobre Don Bosco 77 a 37. Los goleadores del partido fueron José Coutada y Lucas Franco con 13 puntos cada uno en el vencedor y José Bordón con 10 en el perdedor.

Así se ubican

Cumplidas dos fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Colón, Pingüinos, Regatas y San Martín 4 puntos, Alvear, Córdoba, El Tala y Hércules 3, Don Bosco, Juventus, Sportivo y 1536 Viviendas 2.

Lo que viene

La tercera fecha contempla estos encuentros:

Regatas vs. Córdoba.

San Martín vs. Colón.

El Tala vs. Hércules.

Sportivo vs. Juventus.

Alvear vs. Don Bosco.

1536 Viviendas vs. Pingüinos.

