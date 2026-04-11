Midón se quedó sin final en Brasil

Con un rendimiento que fue de mayor a menor, Lautaro Midón perdió en su cruce semifinal y se quedó a las puertas de la definición en el Challenger de Campinas, Brasil, que se juega sobre polvo de ladrillo.

El tenista correntino de 22 años y 223º en el ránking de l ATP cayó este sábado frente al peruano Gonzalo Bueno (211º) por 5-7, 6-3 y 6-1. El partido se jugó en el court Joao Lima de la Sociedade Hípica de Campinas.

Bueno, primer preclasificado, fue de más a menos en el compromiso. Tras ceder el primer parcial por 7-5, emparejó el juego con un doble quiebre en el segundo set. Pese a ceder su servicio, la historia de ese parcial ya estaba sentenciada.

El set decisivo se resolvió en un santiamén. Apenas 30 minutos necesitó el peruano para hacerse con la victoria y el boleto a la final con un triple quiebre del servicio de Midón.

Durante su paso por Brasil, Midón perdió en primera ronda en San Pablo y llegó a los cuartos de final en San Leopoldo.

La agenda deportiva de Midón indica que la próxima semana competirá en el ATP Challenger Santa Cruz 2026. El Bolivia Open es un certamen que alberga la categoría 75 en la gira sudamericana y se desarrolla sobre polvo de ladrillo.

En este certamen, aparece inscripto para disputar la clasificación, el correntino Carlos María Zárate.

