Torneo Apertura: qué necesitan los equipos grandes para meterse en los octavos de final

El Torneo Apertura entra en su etapa decisiva y los clasificados a octavos de final comienzan a perfilarse. Con dos fechas aún por disputar, River ya tiene su pase garantizado mientras que los otros "grandes" todavía buscan meterse en los playoffs.

La situación de los "5 grandes"

Pese a la derrota en el superclásico, River Plate es el único "grande" que ya selló su clasificación a octavos. El equipo dirigido por Eduardo Coudet había asegurado su lugar en la fecha anterior, tras imponerse a Racing como visitante.

Boca Juniors e Independiente se encuentran bien posicionados, aunque todavía no lograron el pase matemático. El conjunto xeneize, tercero con 24 puntos, avanzará si suma ante Defensa y Justicia en la próxima fecha.

En tanto, Independiente marcha sexto con 21 unidades y podría clasificar si consigue una victoria frente a Riestra. Un empate lo obligaría a definir su suerte en la última jornada frente a San Lorenzo.

El panorama es más complejo para San Lorenzo y Racing, que hoy están fuera de la zona de clasificación. El equipo de Boedo ocupa el noveno lugar y necesita ganar sus próximos compromisos para no depender de terceros.

Por su parte, Racing atraviesa un momento adverso, con 19 puntos, está obligado a ganar los dos encuentros restantes para mantener sus aspiraciones de avanzar.

Ya clasificados

Hasta el momento, ya hay cuatro equipos clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura. Independiente Rivadavia, Estudiantes, Argentinos Juniors y River Plate aseguraron su lugar en la próxima instancia.

Independiente Rivadavia lidera su zona con 30 puntos y buscará sostener la cima para definir como local en los cruces. Estudiantes, por su parte, encabeza su grupo con 27 unidades y también apunta a asegurar esa ventaja.