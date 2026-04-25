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Alpine recortó un video en el que Franco Colapinto menciona a las Islas Malvinas

En la grabación, el piloto entonó “Pa’ La Selección”, una cumbia del grupo La T y La M dedicada al seleccionado argentino de fútbol.

Por El Litoral

Sabado, 25 de abril de 2026 a las 16:55

La escudería Alpine quedó envuelta en una polémica luego de recortar un video protagonizado por Franco Colapinto, en el que mencionaba a las Islas Malvinas. El episodio generó repercusiones en redes sociales, especialmente entre seguidores argentinos.

El material había sido publicado inicialmente en las cuentas oficiales del equipo en Instagram, Facebook y Twitter. En la grabación, el piloto entonó “Pa’ La Selección”, una cumbia del grupo La T y La M dedicada al seleccionado argentino de fútbol.

En uno de los fragmentos del tema, se incluye la frase “Como en Malvinas, preparado para la guerra”, lo que despertó una fuerte reacción de usuarios. Muchos destacaron la referencia a las islas, generando una amplia interacción en las plataformas digitales.

Sin embargo, el video original fue eliminado una hora después de su publicación. Más tarde, Alpine volvió a subir el contenido, pero con la parte de Malvinas editada.

La decisión del equipo no pasó desapercibida y alimentó el debate en redes, donde usuarios cuestionaron la decisión de la escudería. Hasta el momento, Alpine no emitió ningún comunicado sobre la polémica.

 

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