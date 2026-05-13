River recibe a Gimnasia en busca de las semifinales del Torneo Apertura

River afrontará este miércoles un nuevo desafío por el Torneo Apertura cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 21.30 en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará meterse en las semifinales del certamen.

El conjunto de Núñez alcanzó los cuartos de final luego de superar a San Lorenzo en una definición por penales. Ahora buscará avanzar de ronda ante un rival que llega con confianza tras dar el golpe frente a Vélez fuera de casa.

Gimnasia consiguió la clasificación después de eliminar al Fortín en condición de visitante. Ese resultado fortaleció al equipo platense, que intentará sorprender nuevamente lejos de su estadio.

El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Además, la transmisión estará disponible a través de las señales de ESPN Premium y TNT Sports.