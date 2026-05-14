Quedaron definidos los cruces de octavos de final

Con la clasificación de Ferroviario quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

El Verdolaga venció a Empedrado 1 a 0, con gol de Martín Kuchack, en el partido pendiente de la séptima fecha y de esta forma accedió a la siguiente ronda del certamen de primera división que abre la temporada del fútbol capitalino de primera división.

Mientras que Sacachispas y San Jorge definieron la clasificación por sorteo. La suerte favoreció al Tricolor que de esta forma sigue en la competencia.

Para armar las llaves de los octavos de final se armó una tabla con los 16 equipos clasificados pero teniendo en cuenta los promedios.

El número uno de la fase de grupo se definió por sorteo y le correspondió a Curupay, mientras que Doctor Montaña quedó en el segundo puesto.

Por el mismo sistema, Muburucuyá fue décimo primero y Boca Unidos un puesto más abajo.

En una de las llaves estarán:

Curupay vs. Sacachispas

Cambá Cuá vs. Mandiyú

Huracán vs. Sportivo

Empedrado vs. Boca Unidos

Del otro lado del cuadro quedaron:

Doctor Montaña vs. Alumni

Talleres vs. Quilmes

Lipton vs. Ferroviario

Independiente vs. Mburucuyá.

La ronda final del certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol (octavos, cuartos, semifinal y final) se jugará a un partido. En caso de igualdad, directamente se recurrirrá a los tiros desde el punto del penal.

Los finalistas claisifcarán al Provincial de Clubes 2027 y el campeón definirá con el ganador del Oficial 2026 la Super Copa de la Liga Correntina.

