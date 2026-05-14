Boca Unidos bajó un lugar y sigue al margen de la zona de clasificación

Queda una fecha para concluir la primera rueda de la Zona 2 del Torneo Federal A y el presente de Boca Unidos está lejos de lo deseado.

El auirrojo acumula 2 triunfos y la misma cantidad de empates en siete presentaciones y ahora bajó el séptimo lugar de las posiciones. El equipo de Lucas Batistuta convirtió 10 goles y recibió idéntica cifra.

Del cuarto lugar a la ubicación de Boca Unidos hay cuatro equipos y apenas dos puntos de diferencia. Además, Defensores de Vilelas, uno de ellos, quedará libre.

El último fin de semana, Boca Unidos sumó su segunda derrota como local. Perdió frente a Sol de América de Formosa 1 a 0. Mitre de Posadas superó como visitante a Defensores de Vilelas 3 a 1. Tucumán Central se hizo fuerte como local y venció a Juventud Antoniana 1 a 0 y San Martín de Formosa hizo lo propio con Sarmiento de La Banda 4 a 2.

Con estos resultados, San Martín se mantiene al top con 14 puntos, mientras que Sol de América quedó segundo con 13. Después se ubica Mitre con 12.

Con 10 unidades están Defensores de Vilelas, Juventud Antoniana y Tucumán Central (en este orden por diferencia de gol). Boca Unidos tiene 8, Sarmiento de Resistencia 6 y Sarmiento de La Banda 3.

El cierre de la primera rueda encontrará a Boca Unidos en Salta. El próximo domingo, desde las 15.30, se presentará en el estadio Fray Honorato Pistoia para enfrentar a Juventud Antoniana en un duelo directo para escalar, por lo menos, un par de ubicaciones. Antoniana decidió volver a su cancha propia y dejó el conocido estadio “Padre Martearena”.

El equipo salteño presentará frente a Boca Unidos nuevo entrenador. Sergio Maza asumió en reemplazo de Germán Noce que dejó su cargo “de común acuerdo” con la dirigencia informaron desde el Santo.

El nuevo entrenador viene de dirigir a Sportivo Belgrano en las últimas temporadas, donde estuvo hasta el mes pasado. Maza trabajará junto a Walter Ferrero (ayudante de campo) y Francisco Segovia (preparador físico).

Programación

La novena fecha, última de la primera rueda, se jugará en forma completa el domingo 17, con este detalle:

15.30 Juventud Antoniana vs. Boca Unidos (Fernando Rekers).

16.00 Sol de América vs. Sarmiento de Resistencia (César Ceballo).

16.00 Mitre vs. San Martín (Lucas Cavallero).

16.30 Sarmiento de La Banda vs. Tucumán Central (Maximliano Silcan Jerez).

