Riachuelo y Capital avanzan en conversaciones para definir límites territoriales

El intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, confirmó que mantiene reuniones con el jefe comunal capitalino Claudio Polich y equipos técnicos para avanzar en la delimitación territorial entre ambos municipios, especialmente en la zona de Santa Catalina y barrios cercanos al Paso Pesoa.

Durante una entrevista con Hoja de Ruta, Tejo reveló que ya se realizaron varios encuentros y que incluso el gobernador fue informado sobre la situación.

“Queremos delimitar para realmente solucionarle los problemas a la gente”, expresó el intendente.

El conflicto involucra sectores como Santa Margarita, la Tosquera y parte de la reserva Santa Catalina, áreas donde todavía existen dudas administrativas sobre qué municipio debe intervenir ante reclamos vecinales.

“Por cercanía vienen a reclamar acá, pero cuando hay que hacer una inversión más grande, a nosotros no nos da”, explicó Tejo al referirse a los pedidos de mantenimiento y obras en algunos barrios.

El jefe comunal señaló que actualmente Riachuelo presta algunos servicios básicos, como recolección de residuos y corte de pasto, aunque remarcó que el objetivo es establecer límites claros mediante una futura ley provincial.

“Con Claudio estamos trabajando en sintonía. Lo importante es solucionar los problemas de la gente”, sostuvo.

Infraestructura y gestión

Además de la cuestión territorial, Tejo repasó parte de la agenda de gestión municipal. Indicó que el municipio prioriza obras de saneamiento, limpieza de canales y mejoras en la transitabilidad ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas.

“Queremos sacar el agua y no tener más problemas con eso”, afirmó.

También destacó avances en iluminación LED y obras de infraestructura urbana. Según detalló, en poco más de cuatro meses de gestión ya se ejecutaron cerca de 2 mil metros lineales de iluminación.

En materia económica, reconoció una caída de entre el 27% y el 30% en la coparticipación, por lo que el municipio decidió concentrar recursos en servicios esenciales y mantenimiento.