Reparan el sistema cloacal de un balneario correntino

Para mejorar la infraestructura y garantizar mejores servicios para vecinos y turistas de Caá Catí, la municipalidad lleva adelante la reparación integral del sistema cloacal de “El Rincón”. El lugar que estuvo cerrado a principio de año, ahora se encuentra en plena obra para mejorar la atención a turistas y pobladores.

Los trabajos apuntan a optimizar el funcionamiento sanitario del predio y fortalecer uno de los espacios turísticos más concurridos de la zona. Es por eso que la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Espacios Públicos lleva adelante la refacción integral del sistema de cloacas del balneario.

Otras obras

Además de los trabajos sanitarios, también se avanzó en mejoras dentro de las cabañas en alquiler ubicadas en el predio. Allí se realizaron arreglos en los baños y se renovaron los equipos de termotanques, buscando brindar mayor comodidad y mejores condiciones a quienes eligen hospedarse en el lugar.

Desde el área municipal señalaron que estas tareas forman parte de una política de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos destinados al turismo y la recreación.

Cabe resaltar que la playa fue reabierta el 8 de enero, previamente el balneario estuvo inhabilitado durante unos días tras las fiestas de fin de año debido a la presencia de vidrios en la arena que causaron cortes en bañistas, lo que motivó intensos trabajos de limpieza.